Handanovic: “Per fare il portiere bisogna essere un pò folle. Il mio idolo Schmeichel, poi Buffon” (Di sabato 24 aprile 2021) Samir Handanovic, portiere dell’Inter è stato protagonista del MatchDay Programme nerazzurro a poche ore dalla sfida contro l’Hellas Verona. Queste le parole dello sloveno: “Da piccolo con gli amici giocavo un po’ in tutti ruoli, poi a turno si andava in porta. Quando scopri che ti piace stare tra i pali è lì che scatta qualcosa, poi lo capisci nel tempo e non nascondo che un po’ di follia bisogna averla”. Le sue abitudini pre-gara: “Di solito non ascolto musica prima delle partite, ma mi carica ascoltare la playlist che ci accompagna quando entriamo in campo per il warm up a San Siro. L’idolo: “Un portiere che mi ha ispirato èPeter Schmeichel. Era avanti però in modo di intendere il ruolo di quei tempi. Poi crescendo, Buffon”. Handa ha poi eletto la Top5 dell’Inter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Samirdell’Inter è stato protagonista del MatchDay Programme nerazzurro a poche ore dalla sfida contro l’Hellas Verona. Queste le parole dello sloveno: “Da piccolo con gli amici giocavo un po’ in tutti ruoli, poi a turno si andava in porta. Quando scopri che ti piace stare tra i pali è lì che scatta qualcosa, poi lo capisci nel tempo e non nascondo che un po’ di folliaaverla”. Le sue abitudini pre-gara: “Di solito non ascolto musica prima delle partite, ma mi carica ascoltare la playlist che ci accompagna quando entriamo in campo per il warm up a San Siro. L’: “Unche mi ha ispirato èPeter. Era avanti però in modo di intendere il ruolo di quei tempi. Poi crescendo,”. Handa ha poi eletto la Top5 dell’Inter ...

Advertising

MCalcioNews : Inter, parla Handanovic: 'Ispirato da Buffon. Per stare in porta serve un po' di follia' - betta941 : RT @falsario80: Io sarei per blindare Handanovic, no il contratto eh, proprio lui dico. blindarlo fisicamente in una stanza e lasciarlo lì… - infoitsport : Handanovic preoccupa: Musso o Gollini per la prossima stagione - Tore1589 : @Gianlu_Sir @AMIN1908 Il problema è che non serve solo uno bravo tra i pali ma anche coi piedi... In questo gioco c… - pino_nostro : RT @MCaronniii: Provo pena per voi che date del disabile ad handanovic, noi disabile non siamo cosi poco reattivi. -