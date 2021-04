Erri De Luca torna in libreria con “A grandezza Naturale”: “Sono rimasto figlio, il padre di nessuno” (Di sabato 24 aprile 2021) Conosce le Sacre Scritture meglio di qualsiasi persona che si dichiara cristiano ma è un narratore non credente. Sviscera la napoletanietà con le sue luci e ombre ma vive a Roma da 50 anni. È nato in una città di mare ma la montagna è il suo habitat e ha scritto “La cima è il mio punto e a capo. Bello per me che coincide con il cielo”. Scala la montagna, falangi conficcate nella roccia perché “una vetta raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l’immenso”. Vive in campagna, in una casa recuperata da un rudere con le sue mani mattone su mattone, una vita semplice senza fronzoli, isolato dal mondo che non ha niente a che vedere con le misure rispettive imposte dalla pandemia. Essenziale nello stile di vita e nelle parole. Che poi Sono tradotte in 30 lingue. ”La ricchezza addobba spazi che poi lascia vuoti. Ha troppi possedimenti da abitare”. Ama il dialogo purché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Conosce le Sacre Scritture meglio di qualsiasi persona che si dichiara cristiano ma è un narratore non credente. Sviscera la napoletanietà con le sue luci e ombre ma vive a Roma da 50 anni. È nato in una città di mare ma la montagna è il suo habitat e ha scritto “La cima è il mio punto e a capo. Bello per me che coincide con il cielo”. Scala la montagna, falangi conficcate nella roccia perché “una vetta raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l’immenso”. Vive in campagna, in una casa recuperata da un rudere con le sue mani mattone su mattone, una vita semplice senza fronzoli, isolato dal mondo che non ha niente a che vedere con le misure rispettive imposte dalla pandemia. Essenziale nello stile di vita e nelle parole. Che poitradotte in 30 lingue. ”La ricchezza addobba spazi che poi lascia vuoti. Ha troppi possedimenti da abitare”. Ama il dialogo purché ...

Ultime Notizie dalla rete : Erri Luca Trento Film Festival 2021, si parte il 30 aprile ... ha detto il sindaco Franco Ianeselli , anzi i suoi festival, contando sulla responsabilità Il cartellone, ricco di nomi, da Heinz Mariacher, Melissa Le Neve, Robert Peroni, Erri De Luca . Le ...

Un sessantesimo Così Erri De Luca in un delizioso volumetto di trent'anni fa che si intitolava: Una nuvola come tappeto. Il suo pensiero viene più che confermato dai testi biblici: "Se ci sarà un profeta, io, il ...

Erri De Luca, il seme (della scrittura) si è inaridito ilGiornale.it

