Cyberika | la recensione dell’action RPG cyberpunk mobile – Recensione – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 24 aprile 2021) Voglia di unpotrebbe fare al caso vostro, se soprassedete su qualche difetto.. Se con tutto questo parlare di2077 vi fosse venuta voglia di un’esperienza a tema ma prettamente, ladipotrebbe fornirvi uno spunto da approfondire, anche se questo gioco difficilmente soddisferà in pieno la voglia di RPG futuristico. Anche questo si presenta infatti come un progetto che parte da premesse molto interessanti, mette in campo un buon mondo di gioco e poi tende un po’ a perdersi in una struttura macchinosa, tra missioni ripetitive e i costanti rimandi più o … Recensioni giochi AndroidRead More L'articolo, la...