Covid, svolta per i vaccinati: addio a mascherine e distanza (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva la svolta per i vaccinati. addio alle mascherine e alla distanza. Ecco cosa potrà fare chi ha ricevuto la doppia dose secondo le indicazioni del ECDC. La svolta per i vaccinati Gli scienziati, per settimane, hanno avuto posizioni contrastanti su quanto sia opportuno o no allentare la restrizione tra la popolazione vaccinata. Ora, però, l'ECDC (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha preso posizione e ha pubblicato nuove linee guida provvisorie. Arriva così una svolta per i vaccinati, in quanto le persone che hanno concluso il percorso vaccinale potranno incontrarsi senza indossare la mascherina né rispettare il distanziamento. Le linee guida ECDC si rivolgono agli Stati Membri ...

