Covid Roma, folla in centro: scattano le chiusure (Di sabato 24 aprile 2021) folla in centro a Roma nonostante l'allerta Covid. Sono scattate le chiusure nella zona di Via del Corso, nel tratto pedonale, da Largo Goldoni a Largo Chigi e Via Sistina, direzione piazza del Popolo. Stessa misura anche Trastevere, in particolare per quanto riguarda piazza Santa Maria in Trastevere, piazza San Calisto, piazza Trilussa e piazza San Cosimato. Le chiusure proseguiranno per far defluire le persone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

