Costantino Della Gherardesca “Molti vip non vogliono fare coming out” e poi di Alberto Matano dice … (Di sabato 24 aprile 2021) Costantino Della Gherardesca sembra aver lanciato una vera e propria bomba su Molti vip e dunque personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che nonostante siano gay, pare non abbiano il coraggio di fare coming out. Costantino Della Gherardesca lancia una bomba su alcuni personaggi dello spettacolo Ebbene sì, sembra che Costantino abbia voluto fare i nomi di Molti personaggi che al momento non avrebbero ancora rivelato il proprio orientamento sessuale per qualche timore. Questa bomba sarebbe stata lanciata dal noto conduttore nel corso di una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Nel corso di queste intervista Costantino ha parlato di quella che è la ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021)sembra aver lanciato una vera e propria bomba suvip e dunque personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che nonostante siano gay, pare non abbiano il coraggio diout.lancia una bomba su alcuni personaggi dello spettacolo Ebbene sì, sembra cheabbia volutoi nomi dipersonaggi che al momento non avrebbero ancora rivelato il proprio orientamento sessuale per qualche timore. Questa bomba sarebbe stata lanciata dal noto conduttore nel corso di una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Nel corso di queste intervistaha parlato di quella che è la ...

vaticannews_it : #19aprile #arte Dopo la vittoria del 312 d.C., l'imperatore Costantino incoraggia la madre a recarsi in Terra Santa… - frasigno66 : @SimoNoveOtto A parte gli scherzi, a me Milano piace in generale. Certo, il Duomo, il Castello sforzesco, la Pinaco… - lattecondensato : Vi prego Costantino della Gherardesca in Celebrity Hunted mi fa morire - AlexPeschici : @wojak0 Copiano un po lo stile di Costantino della Gherardesca... - PPellizzieri : Ora disponibile su @Raiplay il meglio di Ford to coast. Con @alecattelan @noemiofficial @NekOfficial Costantino del… -