Antonella Clerici e il forte legame con un volto di Amici: ecco di chi si tratta e il perché (Di sabato 24 aprile 2021) La storica conduttrice televisiva, Antonella Clerici, ha un legame con una volto di Amici. Scopriamo insieme il motivo Antonella Clerici (Instagram)Ormai da anni la Clerici calca quotidianamente la scena televisiva, grazie alle trasmissioni da lei condotte in cui ne è assoluta protagonista. Proprio in queste ore invece, la showgirl è stata ospite del Festival “Conflixere Mirando”, il quale si tiene a Novi Ligure ed è dedicato alla musica sacra. La sua straordinaria partecipazione avrà senz’altro fatto piacere ai tanti presenti in occasione dell’evento, i quali saranno rimasti colpiti alla vista di Antonella. A partire dalla seconda metà degli anni novanta, la presentatrice ha diretto tantissimi programmi di successo, ... Leggi su kronic (Di sabato 24 aprile 2021) La storica conduttrice televisiva,, ha uncon unadi. Scopriamo insieme il motivo(Instagram)Ormai da anni lacalca quotidianamente la scena televisiva, grazie alle trasmissioni da lei condotte in cui ne è assoluta protagonista. Proprio in queste ore invece, la showgirl è stata ospite del Festival “Conflixere Mirando”, il quale si tiene a Novi Ligure ed è dedicato alla musica sacra. La sua straordinaria partecipazione avrà senz’altro fatto piacere ai tanti presenti in occasione dell’evento, i quali saranno rimasti colpiti alla vista di. A partire dalla seconda metà degli anni novanta, la presentatrice ha diretto tantissimi programmi di successo, ...

Advertising

telecitynews24 : ??ANTONELLA CLERICI OSPITE SPECIALE DEL FESTIVAL CONFLIXERE MIRANDO?? Oggi la registrazione del concerto presso la C… - addictedtodob : @giugy_a Il mio sogno di vederlo con Antonella Clerici nella pubblicità è andato distrutto lmao - addictedtodob : @changgutie_ E IO CHE VOLEVO CHANGGU CHE FACEVA LO SPOT CON ANTONELLA CLERICI AHAHAHAHHAHAHAHA - RitaC70 : Detto Fatto, Bianca Guaccero si rivolge ad Antonella Clerici e le dice “Sarebbe …”, cala il silenzio in studio - baffettochefatw : Io come Antonella Clerici: non starei mai con un uomo che toglie il grasso dal prosciutto. -