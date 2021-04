Amministrative: Brescia, 'giovedì prossimo al via esame proposta di legge per voto fuorisede' (2) (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - La proposta di legge che sarà esaminata giovedì e stata presentata dallo steso Brescia ed è stata sottoscritta da Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle; Francesco Forciniti, de L'Alternativa C'è; e Riccardo Magi, di +Europa. Hanno firmato la proposta anche l'ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina; la presidente della commissione Cultura della Camera, Vittoria Casa, e altri venti deputati del Movimento 5 Stelle. Il testo consentirebbe a chi vive lontano dalla propria residenza di votare per Regionali e Comunali presso la prefettura situata nel capoluogo di provincia del Comune di domicilio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - Ladiche sarà esaminatae stata presentata dallo stesoed è stata sottoscritta da Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle; Francesco Forciniti, de L'Alternativa C'è; e Riccardo Magi, di +Europa. Hanno firmato laanche l'ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina; la presidente della commissione Cultura della Camera, Vittoria Casa, e altri venti deputati del Movimento 5 Stelle. Il testo consentirebbe a chi vive lontano dalla propria residenza di votare per Regionali e Comunali presso la prefettura situata nel capoluogo di provincia del Comune di domicilio.

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Brescia, 'giovedì prossimo al via esame proposta di legge per voto fuorisede' (2)... - TV7Benevento : Amministrative: Brescia, 'giovedì prossimo al via esame proposta di legge per voto fuorisede'... - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Far votare gli studenti fuori sede nelle città dove studiano, senza dover ritornare a casa, e questo già alle prossime a… - CollettivoVala1 : La nostra campagna #votosanodalontano continua. Il #voto ai #fuorisede può rigenerare la Democrazia. I #fuorisede d… - Ale__Tarantino : @mariannamadia @StefanoCeccanti @G_Innamorati @EnricoLetta @Deputatipd @g_brescia @sacurri PS: La proposta firmata… -