Amici di Maria De Filippi, un’ex concorrente del Gf Vip 5 si candida per il talent show (Di sabato 24 aprile 2021) Una concorrente molto discussa dell’ultima edizione del Gf Vip 5, si è candidata come insegnante per il talent show di Amici di Maria De Filippi. La partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha portato nella vita di Matilde Brandi una vera e propria rivoluzione. L’agguerritissima showgirl ha lasciato il segno nella Casa più spiata di Italia, non risparmiando critiche da parte dei suoi coinquilini. Una volta terminata l’esperienza al game–show ha preso atto della fine della sua relazione con Marco Costantini, suo compagno da ben 17 anni nonché padre delle sue due bambine Sofia e Aurora. In un’intervista rilasciata per Verissimo, la Brandi aveva confessato a Silvia Toffanin di essere stata lasciata tramite un ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 24 aprile 2021) Unamolto discussa dell’ultima edizione del Gf Vip 5, si èta come insegnante per ildidiDe. La partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha portato nella vita di Matilde Brandi una vera e propria rivoluzione. L’agguerritissimagirl ha lasciato il segno nella Casa più spiata di Italia, non risparmiando critiche da parte dei suoi coinquilini. Una volta terminata l’esperienza al game–ha preso atto della fine della sua relazione con Marco Costantini, suo compagno da ben 17 anni nonché padre delle sue due bambine Sofia e Aurora. In un’intervista rilasciata per Verissimo, la Brandi aveva confessato a Silvia Toffanin di essere stata lasciata tramite un ...

Advertising

DBZ_maria : RT @TAETAEVANTEBEAR: famiglia, amici, lavoro e coronavirus: non puoi mollare tutto per andare a vivere in corea io: - carotina__ : Una delle cose più belle di Amici: le inquadrature di Maria che canticchia tutte le songssss #Amici20 - S4MOc : pazzeschi enrico stili mahmood e secondo ad amici di maria - sofiapianuc : NO VABBÈ LA CELE CON L’ELIO “lancio un guanto di sfida??” adesso voglio sentire maria! #amici #Amici20 #alessandracelentano - gessica_skipper : Io già lo vedo Tancredi fare milioni di stream e non nominare mai più né Amici né Maria né Arisa. #Amici20 -