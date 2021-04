Ambiente | la tartaruga Poseidone torna in mare | a Castiglion della Pescaia

(Di sabato 24 aprile 2021)(GROSSETO) – Era rimasto impigliato una decina di giorni fa in una rete. Un localizzatore satellitare lo seguirà nei prossimi mesi. Grande l’importanza scientifica: è un maschio adulto, esemplari poco studiati E allora, un tuffo e via., domani 25 aprile 2021, riguadagnerà ilaperto, sperando di non rimanere di nuovo L'articolo proviene da Firenze Post.

CASTIGLION DELLA PESCAIA (GROSSETO) - Era rimasto impigliato una decina di giorni fa in una rete. Un localizzatore satellitare lo seguirà nei prossimi ...
Un tuffo e via. Poseidone domani riguadagnerà il mare aperto, sperando di non rimanere di nuovo impigliato in quella rete di pescatori dove, per caso, è ...