Addio a Milva | morta la pantera di Goro

(Di sabato 24 aprile 2021) Se n’è andata ieri una delle più importanti cantanti ed interpreti musicali italiane. Artista elevatissima ma anche trasversalmente amata, dal teatro brechtiano al Festival di Sanremo,è stata anche una impareggiabile icona di stile. Malata da tempo di alzheimer, si è spenta nella sua casa di Milano. Aveva 81 anni. Colta, intelligente, elegante, iconica., al secolo Maria Ilva Biolcati è stata tutto questo e molto altro. Amatissima in Italia Articolo completo: dal blog SoloDonna

chetempochefa : Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. - GassmanGassmann : Addio a Milva. RIP.???? - ClaudioBaglioni : È stata un'interprete straordinaria e unica. La sua voce ha dato forma e volo a musiche e parole, le più diverse, t… - AntonellaChessa : RT @chetempochefa: Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. - TanaManya : RT @chetempochefa: Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. -

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Ilva Maria Biolcati, scomparsa ieri all'età di 81 anni a Milano, dove viveva con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d'arte. ...alla pantera di Goro". Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ricordanel giorno della sua scomparsa.- Canzone (Sanremo 1968) L'ultima apparizione dinel video '...In questa edizione: Il Recovery oggi in Consiglio dei Ministri, Tensione nella maggioranza sul superbonus, Accelera la campagna vaccinale, Nel 2020 i consumi individuali effettivi degli italiani sono ...È morta Milva. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano. Milva - all'anagrafe Maria Ilva Biolcati- da tempo era lontana dalle scene. Nel 2010 la 'Pantera di Gor ...