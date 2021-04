20enne si suicida lanciandosi dal ponte della morte | orrore nella comunità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 20enne suicida

Yeslife

L'ultima storia, in ordine di tempo, arriva da Vicenza, dove una giovanesi, gettandosi da quello che, per molti, è già stato considerato e definito il 'ponte della morte'. La storia ...Una tragica notizia arriva da Vicenza: una ragazza di soli 20 anni, tra Foza e Enego sull'Altopiano di Asiago, a cavallo tra la parte settentrionale della provincia di Vicenza e la parte sudorientale ...Una giovanissima ragazza decide di togliersi la vita a Vicenza in quello che molti hanno già battezzato il ponte della morte in quanto sono diversi i giovani che decidono di lanciarsi nel vuoto.Ieri sera la 20enne era stranamente uscita per fare un giro: non facendo rientro i genitori hanno chiamato i carabinieri: si era gettata dal ponte.