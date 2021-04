Advertising

Usa: la morte di Floyd, l'ex agente di polizia è stato condannato per omicidio colposo - Usa, video mostra agente sparare a 13enne che alza le mani. Pubblicate le immagini di quanto avvenuto a Chicago - Usa, agente spara e uccide 33enne di colore: diffuso il video #sanfrancisco - In America vieni crivellato di colpi se sei nero e lanci i sassi contro un'auto. Se sei bianco e giri armato ti st…

la Repubblica

Lo stessoè stato incriminato per omicidio colposo e aggressione per avere ucciso oltre due anni fa un uomo filippino disarmato....ed è stato provato che la presenza del cloro nelle piscine elimina in pochi attimi l'virale. ... Neglii parchi sono stati aperti in febbraio, non appena è partita la campagna vaccinale, e in ...Questo circa un minuto dopo avere provato a fermarlo perché sospettato di avere lanciato sassi contro un'auto. Lo stesso agente è stato incriminato per omicidio colposo e aggressione per avere ucciso ...Ora resta da vedere se gli Usa approfitteranno del processo Floyd, per fare quello che dopo il verdetto il presidente Biden ha definito «un gigantesco passo avanti nella marcia verso la giustizia in ...