Ufficiale il Realme 8 5G, che dal mese prossimo arriverà in Europa (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Realme 8 5G è stato appena presentato, nelle colorazioni Supersonic Black e Supersonic Blue. Il device integra uno schermo LCD FHD+ da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz e vetro Dragontrail, ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 5G, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale Samsung GM1 da 48MP, un tiratore monocromatico e uno macro da 4MP. La fotocamera frontale ha un sensore da 16MP. Il Realme 8 5G è equipaggiato con una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica a 18W ed integra un lettore di impronte digitali lungo il versante laterale, oltre che il jack per le cuffie da 3.5mm. Il software è gestito da Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0. Il Realme 8 5G potrà essere acquistato a partire dal 28 aprile.

