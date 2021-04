Uccise la madre e ne mangiò i resti | “Mi avevo reso la vita impossibile” Inizia processo al cannibale

(Di venerdì 23 aprile 2021) . La terribile vicenda nel 2019: il presunto assassino, Alberto Sanchez, oggi 28enne, aveva confessato tutto. Ma in questi giorni in aula ha detto di non ricordare nulla. Una vicenda terribile, che sta monopolizzando l’attenzione dei media iberici dopo l’apertura a Madrid delal “de la Guindalera”. È cominciato da qualche giorno a Madrid ilnei confronti di Alberto Sanchez, accusato di aver ucciso e smembrato il corpo di suanel febbraio 2019. Quando la polizia arrivò sul luogo del delitto trovò il cadavere di una donna di mezza età, massacrato, isparsi in varie stanze della casa. L’accusato, che adesso ha 28 anni, confessò che l’aveva uccisa perché gli aveva“la” e ne aveva mangiate ...

E' morto nella notte William Leo, il 25enne che lo scorso 12 aprile scorso nella sua abitazione - in via Grotte d'Arcaccio a Roma , sparò elacon un fucile da sub per poi incendiare l'appartamento e ferirsi a un occhio con la stessa arma. Ricoverato prima al Sant'Eugenio, è stato poi trasferito e operato al San Camillo dove ...È morto nella notte William Leo , il 25enne che il 12 aprile scorso, nella sua abitazione in via Grotte d'Arcaccio al Tintoretto, sparò elacon un fucile da sub per poi incendiare l'appartamento e ferirsi a un occhio con la stessa arma. Ricoverato prima al Sant'Eugenio, venne poi trasferito e operato al San Camillo dove le ...Decine di kuwaitiani hanno manifestato stamane per protestare contro la violenza sulle donne dopo il caso di una giovane madre rapita e uccisa da un uomo che l’aveva perseguitata senza sosta ...E' morto nella notte William Leo, il 25enne che lo scorso 12 aprile scorso nella sua abitazione - in via Grotte d'Arcaccio a Roma , sparò e uccise la madre con un fucile da sub per poi incendiare ...