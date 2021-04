Uccise la madre con una fiocina | William morto a 25 anni

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ènella notteLeo , il 25enne che il 12 aprile scorso, nella sua abitazione in via Grotte d'Arcaccio al Tintoretto, sparò elacon un fucile da sub per poi incendiare l'...

Advertising

RADIOBRUNO1 : Per il giovane non è stato possibile chiedere il rito abbreviato ?? #Torino #maltrattamenti #omicidio #processo… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, uccise la madre con una fiocina: William Leo morto a 25 anni. Si era ferito a un occhio con il fucile da sub https://t.… - lifestyleblogit : Roma, uccise madre con fiocina prima di ferirsi: morto nella notte - - zazoomblog : E' morto nella notte William Leo : uccise madre con fiocina prima di ferirsi - zazoomblog : Roma uccise madre con fiocina prima di ferirsi: morto nella notte - #uccise #madre #fiocina #prima -

Ultime Notizie dalla rete : Uccise madre

È morto nella notte William Leo , il 25enne che il 12 aprile scorso, nella sua abitazione in via Grotte d'Arcaccio al Tintoretto, sparò elacon un fucile da sub per poi incendiare l'appartamento. Dopo aver ucciso la, Manuela Fiorucci di 65 anni, tentò di togliersi la vita. Fu soccorso con una fiocina conficcata nell'...... il 25enne che lo scorso 12 aprile scorso nella sua abitazione - in via Grotte d'Arcaccio a Roma , sparò elacon un fucile da sub per poi incendiare l'appartamento e ferirsi a un occhio ...Nella serie Giulia presta il volto alla protagonista, adolescente in una Sicilia post-apocalittica in cui un virus ha ucciso tutti gli adulti. A guidarla il Libro della cose importanti lasciatole ...Nella serie Giulia presta il volto alla protagonista, adolescente in una Sicilia post-apocalittica in cui un virus ha ucciso tutti gli adulti. A guidarla il Libro della cose importanti lasciatole ...