Torvaianica | primi tuffi in mare della stagione | due bagnanti sfruttano la bella giornata per “rinfrescarsi” VIDEO

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sebbene le temperature ancora non siano caldissime c’è già chi ha deciso di concedersi un rilassante bagno al. Pochi minuti fa infatti a, sul litorale romano, alcune persone si sono tuffate in acqua per “” e sfruttare così nel migliore dei modi ladi sole. su Il CorriereCittà.

