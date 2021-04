The Falcon and The Winter Soldier recensione 1×06: Abbiamo un nuovo Captain America! (Di venerdì 23 aprile 2021) Finalmente ci siamo… anche se, devo dire la verità, scrivo questa recensione con un’enorme magone, ma per The Falcon and The Winter Soldier è arrivata la fine. Una fine che arriva dopo un percorso fatto in crescendo, dove puntata dopo puntata la serie dei Marvel Studios, disponibile su Disney+( se non sei abbonato, clicca qui), si è imposta sempre più! Sinceramente, non credevo che la serie avrebbe trattato argomenti cosi delicati, in una maniera che definire perfetta non sarebbe un’errore. Diversi sono gli argomenti politici e razziali trattati dalla serie ed Abbiamo visto diverse evoluzioni interessanti all’interno di essa. Una di queste è sicuramente quella di John Walker, il nuovo Captain America, interpretato in maniera perfetta da Wyatt Russel, che per certi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Finalmente ci siamo… anche se, devo dire la verità, scrivo questacon un’enorme magone, ma per Theand Theè arrivata la fine. Una fine che arriva dopo un percorso fatto in crescendo, dove puntata dopo puntata la serie dei Marvel Studios, disponibile su Disney+( se non sei abbonato, clicca qui), si è imposta sempre più! Sinceramente, non credevo che la serie avrebbe trattato argomenti cosi delicati, in una maniera che definire perfetta non sarebbe un’errore. Diversi sono gli argomenti politici e razziali trattati dalla serie edvisto diverse evoluzioni interessanti all’interno di essa. Una di queste è sicuramente quella di John Walker, ilAmerica, interpretato in maniera perfetta da Wyatt Russel, che per certi ...

Advertising

timetoewill : ma lo abbiamo un link per falcon and the winter soldier? - frango0o : @taylorjoyismo Pensieri su Falcon e the Winter soldier? - itsfuckingbear : the falcon and the winter soldier è decisamente la mia serie tv preferita niente da dire , merita tantissimo . - FoodLooveer : RT @Beatricehishere: Io adesso, dopo aver finito The Falcon And The Winter Soldier, che aspetto Loki: - chiamatemimatta : The Falcon and The Winter Soldier: io sono senza parole davvero, è una delle serie migliori che io abbia mai visto… -