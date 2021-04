Sondaggi Index: Comunali Roma, Gualtieri davanti a tutti, ultima Raggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella corsa a sindaco di Roma, il potenziale candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri è in cima alle preferenze dei Romani col 14,5% dei consensi. Secondo Carlo Calenda col 12,7% mentre Guido Bertolaso, nome più gettonato dalle parti del centrodestra, si piazza in terza posizione con l’11,8%. ultima la sindaca uscente in quota M5S, Virginia Raggi, con l’8,2%. Da sottolineare però che il 52,8% dei Romani non ha risposto o ha affermato di non voler nessuno dei nomi sopra citati come sindaco della Capitale. A dirlo sono gli ultimi Sondaggi Index Research per Piazza Pulita andati in onda il 22 aprile. Sondaggi Index: il video di Grillo Questa settimana ha destato molto scalpore il video ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella corsa a sindaco di, il potenziale candidato del centrosinistra Robertoè in cima alle preferenze deini col 14,5% dei consensi. Secondo Carlo Calenda col 12,7% mentre Guido Bertolaso, nome più gettonato dalle parti del centrodestra, si piazza in terza posizione con l’11,8%.la sindaca uscente in quota M5S, Virginia, con l’8,2%. Da sottolineare però che il 52,8% deini non ha risposto o ha affermato di non voler nessuno dei nomi sopra citati come sindaco della Capitale. A dirlo sono gli ultimiResearch per Piazza Pulita andati in onda il 22 aprile.: il video di Grillo Questa settimana ha destato molto scalpore il video ...

