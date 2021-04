Advertising

zazoomblog : Segrate trovata bomba della Seconda guerra mondiale: evacuati due quartieri - #Segrate #trovata #bomba #della - Giorno_Milano : Segrate, trovata bomba della Seconda guerra mondiale: evacuati due quartieri -

Ultime Notizie dalla rete : Segrate trovata

IL GIORNO

... la Circonvallazione Idroscalo in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra la via Rivoltana e la rotatoria di via Gaber; la stazione ferroviaria die il parcheggio antistante di via ...... il falegname di 83 anni di, recuperato nelle acque del Porto canale nei giorni scorsi. L'... Intanto l'automobile con la quale il pensionato aveva raggiunto Cremona non è ancora stataLe operazioni interesseranno i residenti di Tregarezzo e della palazzina B del Segrate Village, saranno 350 le persone che verranno sfollate dai due quartieri, che dovranno rimanere deseri dalle 6.45 ...Striscia la Notizia è lo storico TG satirico, nonché programma più seguito in fascia serale, con esordio nel lontano 1988. Il programma nasce con l’obiettivo di unire informazione ad intrattenimento, ...