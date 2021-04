Sassuolo-Sampdoria, De Zerbi: Europa League? Nulla è impossibile. Col Milan vittoria di spirito e su Quagliarella…” (Di venerdì 23 aprile 2021) In vista di Sassuolo-Sampdoria.A fronte di tre successi consecutivi, il Sassuolo spera nel quarto sigillo per coltivare ancora il sogno europeo. Al Mapei Stadium sabato arriva la Sampdoria, avversario molto complicato in vista dell'anticipo in programma alle ore 20.45, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Il tecnico neroverde, Roberto De Zerbi, ha parlato a SassuoloChannel, presentando la sfida contro al compagine blucerchiata del tecnico Claudio Ranieri, dopo il successo di San Siro contro il Milan, maturato nel corso del turno infrasettimanale. di campionato."Questo periodo del Sassuolo è quello dove forse la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della gara. A Milano nel primo tempo abbiamo sofferto un po', ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) In vista di.A fronte di tre successi consecutivi, ilspera nel quarto sigillo per coltivare ancora il sogno europeo. Al Mapei Stadium sabato arriva la, avversario molto complicato in vista dell'anticipo in programma alle ore 20.45, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Il tecnico neroverde, Roberto De, ha parlato aChannel, presentando la sfida contro al compagine blucerchiata del tecnico Claudio Ranieri, dopo il successo di San Siro contro il, maturato nel corso del turno infrasettimanale. di campionato."Questo periodo delè quello dove forse la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della gara. Ao nel primo tempo abbiamo sofferto un po', ...

