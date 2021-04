Roma: Dzeko si è ripreso la squadra, ma il futuro è un rebus (Di venerdì 23 aprile 2021) Nelle ultime settimane Edin Dzeko si è rimesso la Roma sulle spalle, come ha sempre fatto negli ultimi anni. Il futuro però appare incerto Quello tra Dzeko, la Roma e i tifosi giallorossi è sempre stato un rapporto strano. Dal suo arrivo nella Capitale sei anni fa, l’attaccante bosniaco ha sempre diviso i sostenitori dei capitolini sulle proprie prestazioni e le proprie qualità. Spesso criticato e ritenuto un giocatore dai pochi gol, Dzeko è uno dei migliori marcatori della storia della Roma. I suoi numeri parlano da soli: in 253 presenza con la maglia giallorossa, l’attaccante è andato a segno in 117 occasioni, vincendo anche il titolo marcatori del 2017. Totti a parte, un attaccante cosi non si vedeva all’ombra del Colosseo dai tempi di Batistuta. Eppure più ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) Nelle ultime settimane Edinsi è rimesso lasulle spalle, come ha sempre fatto negli ultimi anni. Ilperò appare incerto Quello tra, lae i tifosi giallorossi è sempre stato un rapporto strano. Dal suo arrivo nella Capitale sei anni fa, l’attaccante bosniaco ha sempre diviso i sostenitori dei capitolini sulle proprie prestazioni e le proprie qualità. Spesso criticato e ritenuto un giocatore dai pochi gol,è uno dei migliori marcatori della storia della. I suoi numeri parlano da soli: in 253 presenza con la maglia giallorossa, l’attaccante è andato a segno in 117 occasioni, vincendo anche il titolo marcatori del 2017. Totti a parte, un attaccante cosi non si vedeva all’ombra del Colosseo dai tempi di Batistuta. Eppure più ...

OptaPaolo : 30 - Edin Dzeko (30 con la Roma) è uno dei 4 giocatori ad aver segnato almeno 30 gol con una singola squadra italia… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - nunziomaric : #Calciomercato #Roma: Si punta alla rescissione del contratto di #Dzeko a fine stagione. È stata un’annata deludent… - Tanque10Roma : @JioH501 @Sardanapalooo @leonsfdo @OfficialASRoma non lo so, se si sceglierà di separarsi si troverà una soluzione,… - MirkoBussi : #RomaAtalanta/#PostMatch 6/6 Nelle costruzioni e negli sviluppi, la Roma ha guadagnato in verticalità: qui una gioc… -