Rinnovo Conte: Zhang ha l'ultima parola sulla questione (Di sabato 24 aprile 2021) Il Presidente dei nerazzurri Steven Zhang dovrà decidere se rinnovare il contratto dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte che sta portando alla conquista dello scudetto 2021 di Serie A. I Nerazzurri stanno cercando un sostituto per Young che lascerà a fine stagione l'Inter per tornare in Premiere League e il nome papabile è quello di Gosens. Scopriamo quali sono le manovre dei nerazzurri sia in entrata che in uscita ma sopratutto se verrà ufficializzato il Rinnovo di Conte. Inter Rinnovo-svincolo: Bastoni rimane nerazzurro mentre Young saluta Rinnovo Conte: ci sarà il prolungamento del contratto? Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione in casa Inter. La proprietà a fine dicembre ha rassicurato la squadra e i dirigenti dunque ...

