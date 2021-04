Recovery, Cdm domani alle 10 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri, che dovrà esaminare il Pnnr, sarà convocato a breve per domattina alle 10. Il Pnrr, il Piano di ripresa e resilienza, sarà ultimato nei prossimi giorni, verrà presentato in Parlamento la prossima settimana e sarà inviato alla Commissione europea entro il 30 aprile. Cabina di regia a Palazzo Chigi, coordinamento centrale e monitoraggio al ministero dell’Economia. Uno dei punti più controversi del Recovery Plan, motivo di scontro nel governo Conte, èviene ‘risolto’ così dall’esecutivo Draghi. “La Cabina, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – si legge nella bozza che arriverà domani in Cdm – ha il compito di verificare l’avanzamento del Piano e i progressi compiuti nella sua attuazione; di monitorare l’efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità amministrativa; di assicurare ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri, che dovrà esaminare il Pnnr, sarà convocato a breve per domattina10. Il Pnrr, il Piano di ripresa e resilienza, sarà ultimato nei prossimi giorni, verrà presentato in Parlamento la prossima settimana e sarà inviato alla Commissione europea entro il 30 aprile. Cabina di regia a Palazzo Chigi, coordinamento centrale e monitoraggio al ministero dell’Economia. Uno dei punti più controversi delPlan, motivo di scontro nel governo Conte, èviene ‘risolto’ così dall’esecutivo Draghi. “La Cabina, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – si legge nella bozza che arriveràin Cdm – ha il compito di verificare l’avanzamento del Piano e i progressi compiuti nella sua attuazione; di monitorare l’efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità amministrativa; di assicurare ...

