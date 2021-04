Ornella Vanoni la spara grossa sul Governo | “Il gioco dell’oca”

Advertising

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Ornella Vanoni, Antonella Attili, Paolo Rossi, Colapesce e Dimar… - La7tv : #ottoemezzo La cantante Ornella Vanoni sulla situazione italiana: 'Dobbiamo vaccinare il più possibile altrimenti d… - mbbelluco : RT @La7tv: #ottoemezzo Ornella Vanoni intona una canzone per il premier Mario #Draghi. 'Domani è un altro giorno', il brano scelto dalla gr… - attipensa : RT @welikeduel: Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Ornella Vanoni, Antonella Attili, Paolo Rossi, Colapesce e Dimartino, An… - Stefaniaugo77 : RT @welikeduel: Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Ornella Vanoni, Antonella Attili, Paolo Rossi, Colapesce e Dimartino, An… -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

, ospite di Otto e mezzo su La 7 nella puntata del 22 aprile, ha incantato tutti, sia quelli in studio sia il pubblico a casa, intonando una sua hit che ha dedicato a Mario Draghi. Alla ...Gruber di nuovo con Scanzi distanzia le concorrenti Su La7 per 'Otto e Mezzo', con Andrea Scanzi,, Alessandro Sallusti ospiti di Lilli Gruber 1,9 milioni e 7,2% di share. Su Rete 4 per ...Rodrigo D’Erasmo, Samuel, Elisa, The Kolors, Emma, Ornella Vanoni, Rkomi ed Ernia, Francesca Michielin, i Måneskin e Francesco Renga, Irama, Annalisa e Noemi. A due anni dal suo ultimo progetto ...IL DIVANO DEI GIUSTI - IERI SERA GRANDE NOVITÀ, DA LILLI GRUBER, VESTITA CON UNA SPECIE DI MONOSCOPIO DELLA RAI, È TORNATO ANDREA SCANZI CON DEI CAPELLI NERISSIMI A PONTIFICARE SUL CASO GRILLO INSIEME ...