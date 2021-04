Navalny interrompe lo sciopero della fame | “Sto perdendo sensibilità a gambe e braccia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 aprile 2021) Mosca, 23 apr – Alexey, oppositore di Vladimir Putin che in carcere ha iniziato lo, ha reso noto che ha appena deciso di terminarlo dopo una settimana., fine delloè stato da poco trasferito in un ospedale, sebbene ancora in regime carcerario, a causa del peggioramento del suo stato di salute dopo lo. “Non nego che ho bisogno dell’intervento di un medico. Stoin parti delle miee delle mie, e voglio capire a cosa è dovuto ciò e come trattarlo. Tuttavia, tenendo conto dei progressi ottenuti e di tutte ...