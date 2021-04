Naufragio al largo della Libia, 130 i morti: “Li hanno lasciati annegare” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ribaltamento della barca è avvenuto ieri. I morti sono 130. La ricostruzione del «centralino dei migranti» ora per ora Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ribaltamentobarca è avvenuto ieri. Isono 130. La ricostruzione del «centralino dei migranti» ora per ora

matteosalvinimi : Naufragio al largo della #Libia. Altri morti, altro sangue sulla coscienza dei buonisti che, di fatto, invitano e a… - amnestyitalia : ?? Notizie devastanti: sembra che oltre 100 richiedenti asilo siano morti per il naufragio al largo delle coste libi… - Agenzia_Ansa : Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano annegati, nel naufragio di un gommone al largo della Libia, secon… - alberto_pilotto : RT @Lanf040264: #Migranti, naufragio al largo della #Libia, forse 120 morti. Strage annunciata, la scusa per non salvarli sono le cattive… - attilioc39 : RT @ItalicaTestudo: Ennesimo naufragio nel #Mediterraneo: 130 #migranti morti al largo della #Libia Sinistri, vi piacciono le politiche imm… -