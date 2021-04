Malinovskyi e Cristante | un gol più bello dell' altro

Advertising

SerieA : A Malinovskyi risponde Cristante: #RomaAtalanta finisce 1-1 ?? #SerieATIM #WeAreCalcio - SkySport : ROMA-ATALANTA 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (26’) ? #Cristante (75’) ?? - quotidianodirg : Roma-Atalanta 1-1, Cristante risponde a Malinovskyi - AnsaLombardia : Roma-Atalanta 1-1, a segno Malinovskyi. Dea domina un'ora, poi rimane in 10 e l'ex Cristante la punisce | #ANSA - OdeonZ__ : L'Atalanta segna, spreca e Cristante la riprende. Ma il pari non serve alla Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi Cristante

A Roma l'Atalanta spreca tantissimo, i giallorossi sfiorano anche la vittoria nel finale quando sono in superiorità numerica: i due gol sono in ogni caso bellissimi. Finisce 1 - 1... scarico a sinistra per Gosens e cross del tedesco per Ruslan, che si è infilato tra le ... Al 75' arriva il pareggio: gran botta di Bryane Gollini battuto, con la Roma che a quel ...La partita dell’Olimpico finisce con un 1-1 santificato dalle reti di Malinovskyi e dell’ex Cristante. (La Gazzetta dello Sport) Quando poi l’arbitro ha espulso Gosens per doppia ammonizione, per i ...Ma al 26' il portiere spagnolo non può nulla per evitare l’inevitabile 1-0: Zapata trascina con sè mezza difesa giallorossa e apre per Gosens il cui tracciato in area trova pronto Malinovskyi ... al ...