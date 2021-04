Le trame di Putin e degli Emirati per far saltare la Superlega (Di venerdì 23 aprile 2021) La fine della Superlega non è mai stata solo la vittoria del calcio del popolo su quello dei ricchi e avidi imprenditori. E ancora meno è la vittoria dei tifosi che con le loro proteste avrebbero fatto ricredere le grandi società, o quella di Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa, che avrebbe evitato un’ingiustizia opponendo i valori etici e solidali del football europeo. La conferma arriva, semmai ce ne fosse bisogno, dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung: la riforma del calcio continentale sarebbe stata affossata dall’intervento dall’alto della Russia e di Abu Dhabi. «Il proprietario del Chelsea Roman Abramovich avrebbe ricevuto lunedì una telefonata dal Cremlino di Mosca: Gazprom, la più grande società russa, di proprietà parzialmente statale, è main sponsor della Champions League», rivela il giornale tedesco. Superlega contro Champions ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 aprile 2021) La fine dellanon è mai stata solo la vittoria del calcio del popolo su quello dei ricchi e avidi imprenditori. E ancora meno è la vittoria dei tifosi che con le loro proteste avrebbero fatto ricredere le grandi società, o quella di Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa, che avrebbe evitato un’ingiustizia opponendo i valori etici e solidali del football europeo. La conferma arriva, semmai ce ne fosse bisogno, dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung: la riforma del calcio continentale sarebbe stata affossata dall’intervento dall’alto della Russia e di Abu Dhabi. «Il proprietario del Chelsea Roman Abramovich avrebbe ricevuto lunedì una telefonata dal Cremlino di Mosca: Gazprom, la più grande società russa, di proprietà parzialmente statale, è main sponsor della Champions League», rivela il giornale tedesco.contro Champions ...

