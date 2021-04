Jennifer Lopez e Alex Rodriguez | il vero motivo per cui lei l’ha lasciato

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo settimane di rumor, il 15 aprileattraverso un comunicato hanno confermato ufficialmente la fine del loro fidanzamento. Sembra che a mettere la parola fine a questa relazione sia stata proprio la cantante di Jenny From The Block. Da molto tempo si rincorrevano voci di presunti tradimenti dell’ex giocatore di baseball e JLo non riusciva più a fidarsi del compagno, tanto da arrivare a chiudere definitivamente. Una fonte vicina alla popstar ha spiegato a People i motivi che hanno spinto laa lasciare. “Ha insistito. Ci sono troppe questioni irrisolte. Lei non poteva più fidarsi completamente di lui. Posso dirvi che lei era davinfelice nell’ultimo periodo e non pensava che fosse nel suo migliore interesse restare con ...