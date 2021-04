Isola, sbarcano gli “arrivisti”, tra cui una “spaccacocchi con le natiche” (Di venerdì 23 aprile 2021) Sull’Isola sbarcano gli arrivisti: i nuovi concorrenti hanno sfidato i vecchi naufraghi, aggiudicandosi il fuoco Si preannunciano giorni di tensione tra i naufraghi in Honduras: ad inaugurare l’undicesima puntata, in onda giovedì 22 aprile, de L’Isola dei Famosi sono gli “arrivisti” quattro concorrenti pronti a sfidare i vecchi naufraghi con il gruppo dominante composto da Valentina, Gilles, Roberto, Francesca e Angela per aggiudicarsi con la prova il fuoco e ci riescono. Loro sono la conduttrice tv e attrice Emanuela Tittocchia, la modella e showgirl Manuela Ferrera, e il protagonista dell’ultima edizione de “La pupa e il secchione e viceversa” Matteo Diamante, e Rosaria Cannavò, ballerina e influencer. Leggi anche–> L’Isola dei Famosi: ecco quando entreranno in gioco i nuovi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Sull’gli: i nuovi concorrenti hanno sfidato i vecchi naufraghi, aggiudicandosi il fuoco Si preannunciano giorni di tensione tra i naufraghi in Honduras: ad inaugurare l’undicesima puntata, in onda giovedì 22 aprile, de L’dei Famosi sono gli “” quattro concorrenti pronti a sfidare i vecchi naufraghi con il gruppo dominante composto da Valentina, Gilles, Roberto, Francesca e Angela per aggiudicarsi con la prova il fuoco e ci riescono. Loro sono la conduttrice tv e attrice Emanuela Tittocchia, la modella e showgirl Manuela Ferrera, e il protagonista dell’ultima edizione de “La pupa e il secchione e viceversa” Matteo Diamante, e Rosaria Cannavò, ballerina e influencer. Leggi anche–> L’dei Famosi: ecco quando entreranno in gioco i nuovi ...

mcflower5 : @Eva444_ Infatti non capisco proprio che senso ha votare. Basterebbe vedere chi prende più nomination e lo sbarcano… - Robertacenere : 4 agguerriti! A chiacchiere! 4 leoni! Appena sbarcano 4...SALAMONI!?? #Isola - fuoridallhype_ : Isola dei famosi e poi quelli che sbarcano non li ho mai sentiti nominare, what - mariahsbubble : Leggo di gente che non conosce chi siano i quattro vip che sbarcano all’#isola domani, quando io adoro la Tittocchi… - History61186776 : ????I predoni di schiavi peruviani sbarcano sull'isola di #Pasqua, iniziando un decennio di distruzione della società… -