Isola 2021, auricolari e accordo nomination: il ‘branco’ contro Fariba (Di venerdì 23 aprile 2021) Isola dei Famosi Tutti contro la mamma di Giulia Salemi? Ecco cosa non quadra nelle nomination da parte dei naufraghi di Ilary Blasi Pubblicato su 23 Aprile 2021 Scoppia l’auricolare-gate all’Isola dei Famosi 2021, ma le falsità in questa quindicesima edizione sembrano essere all’ordine del giorno. Nell’undicesimo appuntamento con il reality show, Vera Gemma e Fariba Tehrani sono risultate le naufraghe più nominate. Sarà il pubblico da casa a decidere chi tra le due dovrà abbandonare il gioco attraverso il televoto. Per entrambe si tratterà di una eliminazione definitiva e non avranno la possibilità di giocarsi di nuovo l’ennesima opportunità di rientrare. I più attenti hanno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)dei Famosi Tuttila mamma di Giulia Salemi? Ecco cosa non quadra nelleda parte dei naufraghi di Ilary Blasi Pubblicato su 23 AprileScoppia l’auricolare-gate all’dei Famosi, ma le falsità in questa quindicesima edizione sembrano essere all’ordine del giorno. Nell’undicesimo appuntamento con il reality show, Vera Gemma eTehrani sono risultate le naufraghe più nominate. Sarà il pubblico da casa a decidere chi tra le due dovrà abbandonare il gioco attraverso il televoto. Per entrambe si tratterà di una eliminazione definitiva e non avranno la possibilità di giocarsi di nuovo l’ennesima opportunità di rientrare. I più attenti hanno ...

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Radio3tweet : La solitudine, come la vita, si affronta più facilmente se con noi ci sono tanti libri, musica jazz e un buon bicch… - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 22 aprile 2021· Un Passo dal Cielo avanza (21.6% – 4,9 mln), record negativo per l’Isola (16.9… - BackTheFuckOffH : RT @CheDonnait: Ecco perché Tommaso Zorzi è la vera star di quest'edizione dell'Isola dei Famosi. #tzvip #isola -