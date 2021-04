Intervista con Virginio: “Rimani mi cercava, tornava sempre” (Di venerdì 23 aprile 2021) Si intitola Rimani il nuovo singolo di Virginio, attualmente in radio, e racconta la volontà di rielaborare e dare una nuova forma a quegli amori ormai privi di energia. “Arrivi a un punto in cui dici che non è giusto ripensare solo alla fine, del tuo rapporto, al dolore che in prossimità fa più male… eppure non puoi neppure trascinare inutilmente qualcosa che non esiste più”, racconta Virginio. “Perché restare invischiati in un rapporto ormai logorato solo per la paura di affrontare il futuro, di fronteggiare i cambiamenti? Perché restare seduti su una sedia, impotenti, davanti a una certezza che in fondo è solo un alibi?” Rimani è un brano che rappresenta in modo particolare Virginio, un brano che “si è scelto da solo”. L’artista racconta che, con l’etichetta MP, ha provinato tante canzoni ma ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Si intitolail nuovo singolo di, attualmente in radio, e racconta la volontà di rielaborare e dare una nuova forma a quegli amori ormai privi di energia. “Arrivi a un punto in cui dici che non è giusto ripensare solo alla fine, del tuo rapporto, al dolore che in prossimità fa più male… eppure non puoi neppure trascinare inutilmente qualcosa che non esiste più”, racconta. “Perché restare invischiati in un rapporto ormai logorato solo per la paura di affrontare il futuro, di fronteggiare i cambiamenti? Perché restare seduti su una sedia, impotenti, davanti a una certezza che in fondo è solo un alibi?”è un brano che rappresenta in modo particolare, un brano che “si è scelto da solo”. L’artista racconta che, con l’etichetta MP, ha provinato tante canzoni ma ...

