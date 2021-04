In fuga con un furgone rubato: Carabinieri recuperano mezzo, ladri scappano a piedi (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiArpaia (Bn) – Il dispositivo attuato nel corso dei servizi messi in atto su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento per fronteggiare il fenomeno dei furti in abitazione nel territorio di competenza del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) ha visto l’intensificarsi dei controlli su tutte le arterie stradali sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In tale ottica, verso le ore 02:00, equipaggio della Stazione Carabinieri di Arpaia (BN), impegnato in servizio perlustrativo sulla SS7 Appia, intercettava furgone con due occupanti i quali, non ottemperando all’alt imposto dai militari, si davano a precipitosa fuga. Inseguiti per alcuni chilometri e ormai braccati grazie anche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiArpaia (Bn) – Il dispositivo attuato nel corso dei servizi messi in atto su disposizione del Comando Provincialedi Benevento per fronteggiare il fenomeno dei furti in abitazione nel territorio di competenza del Comando Compagniadi Montesarchio (BN) ha visto l’intensificarsi dei controlli su tutte le arterie stradali sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In tale ottica, verso le ore 02:00, equipaggio della Stazionedi Arpaia (BN), impegnato in servizio perlustrativo sulla SS7 Appia, intercettavacon due occupanti i quali, non ottemperando all’alt imposto dai militari, si davano a precipitosa. Inseguiti per alcuni chilometri e ormai braccati grazie anche ...

