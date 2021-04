Gli operatori virtuali mantengono il 9,3% di quota di mercato (Di venerdì 23 aprile 2021) L'AGCOM ha condiviso i dati relativi alle linee mobili complessive attive in Italia nel quarto trimestre 2020. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 23 aprile 2021) L'AGCOM ha condiviso i dati relativi alle linee mobili complessive attive in Italia nel quarto trimestre 2020. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

MarroneEmma : Che giornata incredibile! È fondamentale sostenere tutti gli operatori dello spettacolo nella loro battaglia affinc… - borghi_claudio : @chiaraped @realDonadelLuca Probabilmente anch'io dirò di no per principio. Il green pass non l'abbiamo chiesto noi… - _fiorucci : RT @VLazzarini: Purtroppo un altro suicidio tra gli operatori delle agenzie di viaggi. Il diritto al lavoro non può essere cancellato #bast… - TuttoAndroid : Gli operatori virtuali mantengono il 9,3% di quota di mercato - infoitinterno : Violenze e minacce in un centro per disabili di Palermo: tre arresti tra gli operatori -