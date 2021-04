Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: Listunova oro nell’all-around, 6^ Martina Maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Una strepitosa Viktoriia Listunova ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Basilea 2021 di Ginnastica artistica, totalizzando un punteggio di 56.731 al termine dei quattro esercizi. Insieme con la russa sul podio vanno la connazionale Angelina Melnikova, argento a 55.432 dopo una doppia caduta alle parallele e alla trave, e la britannica Jessica Gadirova (bronzo a 55.100). Appena fuori dalle medaglie l’altra britannica Amelie Morgan, quarta a 53.565, e la tedesca Elisabeth Seitz, quinta a 53.398. Niente da fare per l’azzurra Martina Maggio, terza dopo il volteggio ma poi uscita dalla corsa al podio dopo un grave errore alle parallele. L’italiana avrebbe quantomeno potuto lottare per il quarto posto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Una strepitosa Viktoriiaha conquistato la medaglia d’oro aglididi, totalizzando un punteggio di 56.731 al termine dei quattro esercizi. Insieme con la russa sul podio vanno la connazionale Angelina Melnikova, argento a 55.432 dopo una doppia caduta alle parallele e alla trave, e la britannica Jessica Gadirova (bronzo a 55.100). Appena fuori dalle medaglie l’altra britannica Amelie Morgan, quarta a 53.565, e la tedesca Elisabeth Seitz, quinta a 53.398. Niente da fare per l’azzurra, terza dopo il volteggio ma poi uscita dalla corsa al podio dopo un grave errore alle parallele. L’italiana avrebbe quantomeno potuto lottare per il quarto posto. SportFace.

