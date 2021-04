Fortuna Bellisario | il marito convinse i figli a picchiarla | “Guarda altri uomini”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dall’ordinanza con cui il Riesame chiede il ritorno in carcere di Vincenzo Lopresto,ed assassino di, emerge un quadro familiare agghiacciante. Dopo due anni di carcere per l’omicidio di, Vincenzo Lopresto –della donna uccisa il 7 marzo del 2019 a colpi di stampella nella loro casa di Napoli, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Delitto, marito avrebbe costretto anche i figli a picchiarla:"Guardava altri uomini". Pare che li avesse minacciati di picchiarli, uccisa nel 2019 dal marito, sarebbe ...sarebbe stata vittima anche dei suoi figli, istigati dal marito. Dall'ordinanza del Riesame, che ha ripristinato il carcere per Vincenzo Lopresto , emerge che il marito di, che la uccise a colpi di stampella davanti ai bambini, avrebbe istigato anche i figli a picchiara la madre. L'uomo li avrebbe minacciati persino di percosse se si fossero ...Omicidio Bellisario, la tesi del marito: "Non fu un femminicidio ma un 'inciampo'". Lo Presto prova ad evitare il ritorno in carcere ...I bambini erano ormai totalmente soggiogati dal padre, che minacciava di picchiarli se non avessero percosso la madre.