Firenze | Uffizi e Palazzo Pitti riaprono il 4 maggio

Advertising

repubblica : Il giardino di Boboli a Firenze riapre dal 27 aprile, Uffizi e Palazzo Pitti dal 4 maggio - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Sandro Botticelli, Nascita di Venere, 1485 circa, tempera su tela, Galleria degli Uffi… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Sandro Botticelli, presunto autoritratto in un dettaglio della Adorazione dei Magi, tem… - WandaPriton : RT @repubblica: Il giardino di Boboli a Firenze riapre dal 27 aprile, Uffizi e Palazzo Pitti dal 4 maggio - raspa90 : RT @repubblica: Il giardino di Boboli a Firenze riapre dal 27 aprile, Uffizi e Palazzo Pitti dal 4 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Uffizi

Agli, oltre all'ordinario percorso di visita, ora ampliato con 14 nuove sale del primo piano ... In Galleria Palatina sarà visitabile, la mostra "Leone X torna a", dedicata al capolavoro ...Agli, oltre all'ordinario percorso di visita, ora ampliato con 14 nuove sale del primo piano ... In Galleria Palatina sarà visitabile, la mostra "Leone X torna a", dedicata al capolavoro ...Musei di Firenze finalmente aperti? Sì, ma a tappe: martedì 27 aprile tornerà accessibile il Giardino di Boboli, il martedì successivo, 4 maggio, riapriranno gli Uffizi e Palazzo Pitti. E gli altri ...In conformità al Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR), Vi informiamo che AgCult detiene le Vostre e-mail, le conserva in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente ...