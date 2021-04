Dall’Argentina | pronto un documentario per indagare sulla morte di Diego Armando Maradona

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo quasi cinque mesi, ladilascia ancora molte domande senza risposta. Dalle indagini in corso si sente parlare di errori da parte dei medici, e addirittura di incompetenza. Ora arriva unche cerca di far lucedel Pibe de Oro. Come riporta la testata argentina Olé, il docuweb, si chiamerà “La veritàdi”, e cercherà di dare una spiegazione alle cause che hanno portato l’ex capitano della Nazionale a morire in solitudine, in una stanza non predisposta al ricovero. Ilsarà integrato da audio originali e testimonianze inedite relative alle ultime ore di...