Coprifuoco fino alle ore 22 | quando sarà eliminato? Orari e previsioni per maggio | giugno e luglio 2021

(Di venerdì 23 aprile 2021) Alcune Regioni/Province autonome d’Italia sono pronte a ripartire. Ma se è vero che da lunedì 26 aprile si tornerà gradualmente a una “normalità”, con le attività aperte e con il via libera agli spostamenti, è altrettanto vero che c’è un punto che pare essere fermo lì. Il22, il rientro a casa “obbligatorio” con il quale da mesi stiamo facendo i conti. E la domanda che tutti si pongono, soprattutto ora in vista dell’estate e della riapertura dei ristoranti a cena è solo una:gli italiani saranno costretti a “correre”proprie abitazioni entro le 22? Leggi anche: Vaccini Lazio, dove somministrano Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson: come prenotare e quali sono i nuovi centri vaccinali22, ...

Già la ministra Gelmini aveva assicurato: "Ilnon dureràal 31 luglio, e non vediamo l'ora di abolirlo. Ogni due settimane verrà fatto un check a tutte le misure previste dal decreto: ...Non si placa il dibattito sulle riaperture e sui termini del nuovo decreto Covid , in vigoreal prossimo luglio: le Regioni hanno deciso di scrivere al premier Mario Draghi per sollecitare ...Situazione che potrebbe portare a posticipare il coprifuoco di un’ora (alle 23 ... delle località più belle della regione. Da Lecce fino a Taranto, passando per la piccola città di Galatina ...Da metà maggio l’inizio potrebbe venire ritardato di un’ora e partire quindi alle 23 fino alle 5 del mattino. Dopo il trambusto che aveva creato l’annuncio di Draghi di protrarre il coprifuoco dalle ...