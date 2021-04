Calciomercato Real Madrid, porte girevoli in difesa: entra Alaba esce Varane (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Real Madrid potrebbe cambiare tanto nel prossimo mercato: arriva Alaba in difesa e potrebbe partire Raphael Varane porte girevoli in difesa per il Real Madrid: quasi fatta per l’arrivo di David Alaba che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco da svincolato e con ogni probabilità vestirà la camiseta blanca. Potrebbe fargli posto Raphael Varane: secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, lo United sarebbe sulle sue tracce per la prossima stagione e per metterlo di fianco a Maguire. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilpotrebbe cambiare tanto nel prossimo mercato: arrivaine potrebbe partire Raphaelinper il: quasi fatta per l’arrivo di Davidche a fine stagione lascerà il Bayern Monaco da svincolato e con ogni probabilità vestirà la camiseta blanca. Potrebbe fargli posto Raphael: secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, lo United sarebbe sulle sue tracce per la prossima stagione e per metterlo di fianco a Maguire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Real Juve, quanti dubbi su Ronaldo: i suoi bronci sono un problema, i rumors sul Manchester United... QUALE FUTURO? - Da Madrid, sponda Real, è arrivato nei giorni scorsi un 'no grazie' piuttosto chiaro da Florentino Perez rispetto a un ipotetico ritorno in Spagna. Il Paris Saint - Germain delle ...

Real Madrid, se arriva Alaba parte un big Commenta per primo 12 milioni a stagione per David Alaba fino al 2026. Cifre da Superlega, ma senza giocarla. Perciò il Real Madrid dovrà cercare di far quadrare i conti e, stando a quanto riportato da As , almeno uno tra Sergio Ramos e Raphael Varane dovrà andare via dalla capitale spagnola. Il primo non ha ancora ...

Superlega: Ceferin,possibili conseguenze per certi dirigenti (ANSA) - ROMA, 23 APR - "Sebbene la Superlega sia implosa dopo essere stata rapidamente abbandonata dalla maggior parte dei partecipanti, Real Madrid, Barcellona, ;;Juventus e Milan non hanno ...

