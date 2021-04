Calciomercato Milan | l’annuncio di Ibrahimovic | “È casa mia | l’età non conta”

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN PREVISTA QUESTA SERA LA FIRMA DI IBRAHIMOVIC L'attaccante svedese rinnova per un anno… - SkySport : MILAN, IBRA RINNOVA Le prime parole dello svedese per i tifosi ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - calciomercatoit : ???#Milan - le parole di #Ibrahimovic dopo il rinnovo: 'Convinto del progetto. Qui è casa mia, voglio vincere' ??… - calciomercatoit : ??#Barcellona - #Trincao può partire: #Juventus e #Milan sul giovane portoghese ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Le ultime uscite dicono chee Lazio hanno prodotto solamente 19 passaggi ad alta difficoltà a testa (la metà riusciti), con i rossoneri che non sono andati oltre l'88% di Efficienza negli 1vs1 ...SUL FUTURO ALANCHE POST - CARRIERA - 'Adesso sono concentrato nell'aiutare la squadra, sono ancora attivo. Una cosa alla volta, non so cosa succederà dopo. Quest'avventura doveva essere di sei ...Anche se qualcuno aveva dubbi prima che tornassi per la mia età ho dimostrato che l'età non importa, è tutto nella testa": sono le parole di Zlatan Ibrahimovic, nella lunga intervista a Milan ...La mia mentalità mi porta a migliorare e a fare il massimo”. Così Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo il suo rinnovo, annunciato nella serata di ieri. Lo svedese resterà ...