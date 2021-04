Borsa | l' Europa chiude debole | Francoforte - 0 | 3%

(Di venerdì 23 aprile 2021) Chiusura fiacca per le principali Borse europee, che recuperano nel finale buona parte dei cali accumulati nel corso del pomeriggio, sostenute dal buon andamento di Wall Street. Londra ha teminato le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

ANSA Nuova Europa

ITALIANA Dividendi MidCap: Credito Valtellinese (0,23 euro). STAR: Saes Getters (0,4 euro, ... TRIMESTRALIPhilips (Olanda, 1° trimestre 2021) STATI UNITI Tesla Motors (1° trimestre 2021 - ..."I Paesi dell'centro - orientale con l'aliquota unica, anche quelli che ce l'hanno molto bassa - ha sottolineato - hanno tassazioni Iva molto alta e cercano di introdurre esenzioni fiscali per ...In particolare, l’importo emesso è stato pari a 5.477,083 milioni di euro e coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato ...(ANSA) - MILANO, 23 APR - Chiusura fiacca per le principali Borse europee, che recuperano nel finale buona parte dei cali accumulati nel corso del pomeriggio, sostenute dal buon andamento di Wall ...