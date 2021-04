Boateng a Euro 2020 da commentatore | l' annuncio con un tatuaggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boateng Euro

Dal Monza all'Europeo... da commentatore. Sì, perché Kevin - Princepasserà dal rettangolo verde a bordocampo e in tribuna, dove vestirà i panni dell'inviato per il programma sportivo Sportschau , che fa parte della tv pubblica tedesca ARD. Per annunciare la ...Sportschau , programma sportivo della tv pubblica tedesca ARD , ha infatti annunciato chesarà nella squadra per commentare gli Europei al via il prossimo giugno. Con lui sarà presente anche ...Dal Monza all'Europeo... da commentatore. Sì, perché Kevin-Prince Boateng passerà dal rettangolo verde a bordocampo e in tribuna, dove vestirà i panni dell'inviato per il programma sportivo Sportschau ...Cantante, dj e ora anche commentatore televisivo. C’è molto altro oltre al calcio nella vita di Kevin-Prince Boateng, ex Milan e Barcellona oggi al Monza in Serie B. Sportschau, programma sportivo ...