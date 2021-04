BCE, sondaggio esperti conferma ripresa lenta e bassa inflazione (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Una ripresa che tarda, un’inflazione lontana dal target di lungo periodo, salvo impennate del tutto temporanee, ed un mercato del lavoro che non si riprenderà fino al 2023. E’ la fotografia scattata dall’ultimo rapporto della BCE sulla congiuntura, il Survey of Professional Forecasters, basato sulle previsioni di esperti del settore privato, banche, gruppi finanziari e centri studi. Dal rapporto emerge che le previsioni d’inflazione – rispettivamente all’1,6% nel 2021, all’1,3% nel 2022 ed all’1,5% nel 2023 – sono state riviste al rialzo di 0,7 punti percentuali quest’anno e risultano invariate per i due successivi. Alla base della review vi sarebbero infatti fattori temporanei, mentre le aspettative di inflazione a più lungo termine vengono confermate all’1,7%. Per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Unache tarda, un’lontana dal target di lungo periodo, salvo impennate del tutto temporanee, ed un mercato del lavoro che non si riprenderà fino al 2023. E’ la fotografia scattata dall’ultimo rapporto della BCE sulla congiuntura, il Survey of Professional Forecasters, basato sulle previsioni didel settore privato, banche, gruppi finanziari e centri studi. Dal rapporto emerge che le previsioni d’– rispettivamente all’1,6% nel 2021, all’1,3% nel 2022 ed all’1,5% nel 2023 – sono state riviste al rialzo di 0,7 punti percentuali quest’anno e risultano invariate per i due successivi. Alla base della review vi sarebbero infatti fattori temporanei, mentre le aspettative dia più lungo termine vengonote all’1,7%. Per ...

