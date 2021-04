Barcellona; Sinner batte anche Rublev | vola in semifinale

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER VA IN SEMIFINALE BATTUTO RUBLEV 6-2, 7-6 (8-6) ?? - WeAreTennisITA : Jannik Sinner ?? ?? ?? L'italiano vince ancora una volta contro Roberto Bautista Agut e passa ai quarti a Barcellona. - ItaliaTeam_it : SEMIFINALE! ? Jannik Sinner batte Andrey Rublev 6-2 7-6 nel torneo ATP 500 di Barcellona! RT #ItaliaTeam! ??… - RaiSport : #Sinner batte #Rublev e conquista le semifinali a #Barcellona Il tennista azzurro piega il russo col punteggio di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Barcellona, Sinner batte anche Rublev e vola in semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Sinner

Il nuovo talento del tennis azzurro stupisce ancora quindi a, dopo l'exploit che lo aveva portato fino alla finale a Miami.Due indizi sono più di una semplice coincidenza. Nelle ultime due partite a, Jannikha dimostrato di valere un posto tra i primi dieci del mondo. E anche qualcosa in più. Dopo il terzo successo in tre sfide contro Roberto Bautista Agut, ha dominato per un ...Jannik Sinner non si ferma e vola in semifinale al torneo ATP 500 di Barcellona. Nei quarti l'altoatesino ha battuto il russo Andrey Rublev, n.7 del mondo, in due set: 6-2, 7-6(8/6). In semifinale ...Jannik Sinner ha sconfitto Roberto Bautista Agut. Se le prime due vittorie erano arrivate in modo simile e sul cemento all’aperto, il nostro altoatesino stavolta si è preso la vittoria sulla terra ...