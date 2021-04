Arsenal-Everton | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, l'anticipo della 33esima giornata di Premier League:
(4-2-3-1): Leno; Chambers, Holding, Mari, Xhaka; Thomas, Ceballos; Pepe, Smith Rowe, Saka; Nketiah. All. Arteta.
(4-3-3): Pickford; Coleman, Godfrey, Holgate, Digne; Rodriguez, Allan, Gomes; Richarlison, Calvert-Lewin, Sigurdsson. All. Ancelotti.