Violenze in un centro residenziale per malati. Tre arresti (Di giovedì 22 aprile 2021) I Carabinieri della Stazione Palermo Brancaccio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone ritenute a vario titolo responsabili del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’attività d’indagine, diretta da magistrati del IV Dipartimento della Procura della Repubblica di Palermo, ha consentito di acquisire importanti elementi a carico di cinque dipendenti di un centro residenziale per soggetti spastici del popoloso quartiere di Brancaccio, che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero posto in essere reiterate condotte di maltrattamenti in danno dei pazienti ivi assistiti. Le intercettazioni ambientali audio e video, effettuate h24 all’interno del centro ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 22 aprile 2021) I Carabinieri della Stazione Palermo Brancaccio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone ritenute a vario titolo responsabili del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’attività d’indagine, diretta da magistrati del IV Dipartimento della Procura della Repubblica di Palermo, ha consentito di acquisire importanti elementi a carico di cinque dipendenti di unper soggetti spastici del popoloso quartiere di Brancaccio, che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero posto in essere reiterate condotte di maltrattamenti in danno dei pazienti ivi assistiti. Le intercettazioni ambientali audio e video, effettuate h24 all’interno del...

Advertising

elenaricci1491 : Violenze in un centro residenziale per malati. Tre arresti #Palermo #Carabinieri - forzearmatenews : Violenze in un centro residenziale per malati. Tre arresti #Palermo #Carabinieri - palfabo : Violenze in un centro disabili a #Palermo Meno male: che non si esageri mai con le pene, se no, poverini anche loro... - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Nel Tg delle 14 la casa delle violenze. Pazienti maltrattati in un centro per disabili di Brancaccio a Palermo. Tre oper… - TgrRaiSicilia : Nel Tg delle 14 la casa delle violenze. Pazienti maltrattati in un centro per disabili di Brancaccio a Palermo. Tre… -