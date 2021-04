Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 15:30 (Di giovedì 22 aprile 2021) Viabilità 2021 22 APRILE ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALL APROTEZIOEN CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI PREVISTA PRINCIPALMENTE NELLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE CON PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE IN MERITO ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE , PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD A1 MILANO NAPOLI E RACCORDO A CAUSA DI PIOGGIA RIMANE CHIUSA LA CARREGGIATA LATERALE A SEGUITO DI INCIDENTE DELLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ACCADEMIA DELI AGIATA E VIA DEI GEORGOFILI IN DIREZIONE DLE CENTRO, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)22 APRILE ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALL APROTEZIOEN CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI PREVISTA PRINCIPALMENTE NELLE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE CON PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE IN MERITO ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE , PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA SULLA DIRAMAZIONESUD TRA BIVIO DIRAMAZIONESUD A1 MILANO NAPOLI E RACCORDO A CAUSA DI PIOGGIA RIMANE CHIUSA LA CARREGGIATA LATERALE A SEGUITO DI INCIDENTE DELLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ACCADEMIA DELI AGIATA E VIA DEI GEORGOFILI IN DIREZIONE DLE CENTRO, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, incidente stradale sulla Cristoforo Colombo: si ribalta ambulanza, 4 feriti. Stava portando un bambino all'ospedale Diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Tintoretto per i rilievi e viabilità. Chiusa al ... Argomenti incidenti stradali roma via cristoforo colombo Leggi anche Roma, un furgone delle Poste ...

Roma, incidente su via Cristoforo Colombo: ambulanza si ribalta, a bordo un bambino. Quattro feriti, traffico in tilt Diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Tintoretto per i rilievi e viabilità: nello schianto l'ambulanza ha colpito un lampione della corsia centrale, sia la corsia centrale che quella ...

