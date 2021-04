Vela: Record della Manica per Maserati e Soldini (Di giovedì 22 aprile 2021) Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini trionfano nel duello contro il MOD 70 di Peter Cunningham PowerPlay e conquistano il Record della Manica. Partiti da Cowes (Gran Bretagna) alle 9:13:40 GMT, hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021)Multi 70 e Giovannitrionfano nel duello contro il MOD 70 di Peter Cunningham PowerPlay e conquistano il. Partiti da Cowes (Gran Bretagna) alle 9:13:40 GMT, hanno ...

Advertising

giornaleradiofm : Vela: Record della Manica per Maserati e Soldini: (ANSA) - ROMA, 22 APR - Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini trio… - Veladuepuntozer : 09:13:40 GMT Maserati e Soldini partiti per il Record della Manica - emiliapost_ : @Ferrettiyacht è riuscito a vendere 56 #yacht e superyacht rispetto ai 43 del 2020, compreso il quarantottesimo sup… - fabiopozzo : Soldini alla seconda sfida della Manica, questa volta con un duello Start giovedì 22 per il record dello stretto, C… - infoitsport : Vela, Soldini e Maserati Multi 70 volano: abbassato di 2 ore il record da Plymouth a La Rochelle -